La truffa del vaccino a domicilio: ecco come funziona

Alcuni anziani di Rho hanno denunciato di essere stati chiamati al telefono per eseguire la vaccinazione anti-covid da sedicenti membri della protezione civile. Il comune, attraverso una nota, ha spiegato che si tratta di una truffa: le tute gialle, infatti, non stanno effettuando inoculazioni del preparato a domicilio.

"Chiunque incorra in situazioni dubbie è invitato a non aderire ad alcuna proposta e a contattare le forze dell’ordine", chiosano da Piazza Visconti. Per gli anziani e disabili senza supporto costretti alla quarantena, tuttavia, è attivo il call center del Comune di Rho 02.93332 777 il lunedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Il call center è a disposizione per chiedere i servizi quali spesa di generi di prima necessità e pasti a domicilio, acquisto farmaci, monitoraggio telefonico e l’intervento del custode sociale, dedicato ad affiancare le persone per il disbrigo di pratiche e supporto per le prenotazioni anche di vaccini (anti-Covid19 e antinfluenzale) e richiesta dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale.