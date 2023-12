Accoltellato e preso a martellate, lasciato in un lago di sangue

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato e percosso con un oggetto contundente (forse un martello) la mattina di domenica a Rozzano (Milano). Il fatto è avvenuto dopo le 5 in via Curiel. Non sono chiare le motivazioni dell'aggressione. Gli aggressori (o l'aggressore) si sono dileguati all'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto, oltre a un'automedica e un'ambulanza inviate dalla centrale operativa del 118 Areu, sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Corsico per ricostruire la dinamica del fatto. Le condizioni del 40enne sono critiche: non ha completamente perso conoscenza, ed è stato portato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano, ora lotta per la vita. Ha perso molto sangue e ha riportato ferite lacero-contuse su tutto il corpo e contusioni.

Soltanto alcuni giorni fa, sempre a Rozzano, un episodio molto simile aveva coinvolto diversi marocchini, per un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.