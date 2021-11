A Rozzano verranno piantati oltre 250 alberi entro fine anno

Entro la fine dell'anno verranno piantati 250 alberi a Rozzano, si tratta di piante donate all'amministrazione comunale dal centro commerciale Fiordaliso.

Le piantumazioni sono iniziate nella mattinata di martedì 30 novembre al Parco 2 lla presenza del sindaco Gianni Ferretti, del direttore del centro commerciale Fiordaliso, Ilic Ravagnani, dell’assessore al verde e decoro urbano Lucia Galeone e di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria di via Orchidee che ha ricevuto, dopo la lezione dedicata all’ambiente, un diploma "green" per la partecipazione. Gli alberi, comunque, verrano distribuiti su tutto il territorio comunale come a Rozzano vecchio, a Quinto Stampi e in altri spazi pubblici.

"A Rozzano abbiamo uno straordinario patrimonio arboreo che va difeso e rispettato e che sta crescendo anche grazie ad iniziative come questa", ha dichiarato il sindaco Gianni Ferretti. Fra le essenze arboree selezionate ci sono magnolie da fiore, tigli, frassini, gelsi, pruni e querce, in un mix di specie autoctone e in grado di adattarsi bene al clima del territorio e, soprattutto, di raggiungere a pieno sviluppo anche i 20 metri di altezza.