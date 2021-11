A Rozzano (Milano) l'inseguimento di un uomo finisce col suo arresto

Un inseguimento finito con un arresto. È successo nella serata di martedì 16 novembre, verso le 19, in via Curiel a Rozzano, hinterland sud di Milano, dove un uomo è stato inseguito e bloccato dopo essere scappato all'alt della polizia locale.

A finire in manette un 56enne pluripregiudicato, residente nella cittadina, il quale, davanti all'alt della pattuglia, aveva accelerato tentando la fuga a bordo di una Renault Clio, mettendo anche in pericolo gli agenti.

La locale si è messa immediatamente all’inseguimento della Clio che viaggiava ad alta velocità per le vie cittadine con una guida pericolosa, tanto da provocare anche una collusione con l’auto della locale. Il fuggitivo è stato bloccato in via Lambro, nella frazione di Quinto Stampi.

Una volta fermato, ed eseguiti gli accertamenti di rito, il 56enne è risultato essere un pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. Per l’uomo è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e fuga.