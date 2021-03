Nuovo drive through gratis (e futuro punto vaccini) per sud di Milano

Dopo l'inaugurazione di lunedì del drive through a Trenno (già fermo tranne che per i tamponi a causa della sospensione dei vaccini AstraZeneca), martedì un nuovo centro di questo tipo è stato inaugurato a Opera, dove i cittadini della zona sud di Milano potranno recarsi per effettuare test per il covid.

Il nuovo polo anti-Covid - in via Marcora, alle spalle della Croce rossa - iniziando l’attività come punto tamponi molecolari sarà trasformato successivamente in punto vaccini. Al taglio del nastro nella mattinata hanno presenziato i sindaci di Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Locate Triulzi, Binasco, Lacchiarella, Casarile, Zibido San Giacomo,Vernate e Noviglio.

L'apertura, fanno notare le amministrazioni del distretto visconteo è "un traguardo importante che i sindaci hanno fortemente voluto anche a costo di finanziarlo economicamente pur di garantire un polo di prossimità per i cittadini del sud Milano che, per sottoporsi ai tamponi molecolari, in passato, sono stati costretti a spostarsi in più parti della provincia".

Il drive through funziona grazie ai volontari della Croce rossa e Protezione civile e vede l'utilizzo dei tamponi molecolari messi a disposizione daI laboratorio dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi. Gli appuntamenti per effettuare i test verranno gestiti da Ats e una volta a regime il centro riuscirà a effettuare dai 100 ai 150 tamponi al giorno. In questa prima fase di sperimentazione, la quantità concordata con l’ospedale è di 50 tamponi al giorno. L’esame è gratuito.

Gli appuntamenti verranno richiesti direttamente dai medici di base a cui il paziente dovrà necessariamente rivolgersi per sottoporsi all’esame molecolare. Nessun cittadino potrà presentarsi al centro senza l’appuntamento richiesto dal proprio medico.