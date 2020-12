Rozzano, terminati i lavori: torna a "vivere" l'antico ponte di pietra sul Naviglio

È stato chiuso un anno, ma da oggi sarà di nuovo attraversabile il ponte di pietra di Rozzano che attraversa il Naviglio Pavese nella frazione di Cassino Scanasio. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del ponte che hanno visto la sostituzione dei parapetti originali con nuovi parapetti in ferro, più alti e sicuri, e il rifacimento del fondo stradale. Lavori per un investimento complessivo di circa 60 mila euro, tutti messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Il ponte, sottoposto a tutela monumentale da parte della soprintendenza delle Belle Arti, era un antico collegamento che ancora oggi può essere utilizzato da pedoni e ciclisti come connessione tra il percorso ciclabile Milano-Pavia e quello comunale che fiancheggia la ex strada statale 35 dei Giovi. Per poter eseguire i lavori di sistemazione del ponte il Municipio ha chiesto ed ottenuto la concessione ad uso pubblico da parte del consorzio di bonifica est Ticino Villoresi, l’ente gestore delle acque del Naviglio che ne aveva disposto la chiusura nel 2019 per motivi di sicurezza.

“Sono molto soddisfatto del risultato – è il commento del sindaco Gianni Ferretti – finalmente abbiamo restituito ai cittadini un’opera pubblica storica, patrimonio del nostro territorio. Un intervento necessario che preserva l’architettura originaria e ne assicura la funzionalità, e che fa parte del più ampio progetto per la cura e per il decoro delle aree pubbliche voluto dall’amministrazione comunale per migliorare la città”.