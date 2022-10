Rapina un anziano in strada ma viene bloccato dagli agenti in moto

Affianca un anziano a piedi e con una banale richiesta di informazioni, riesce a sfilargli il portafoglio e poi scappa a tutta velocità. È successo martedì pomeriggio in via Guido Rossa, a Rozzano (Milano). Subito dopo l'anziano signore, in evidente stato di agitazione, attira l'attenzione di una pattuglia della squadra motociclisti della polizia locale che si trovava in zona per i consueti servizi di controllo del territorio. Agli agenti l’uomo racconta di essere stato appena derubato. Comunque riesce a fornire una dettagliata descrizione dello scippatore e del suo abbigliamento.

Avviate immediatamente le ricerche, la pattuglia in moto individua e ferma poco dopo, nelle vicinanze dell’accaduto, un uomo che corrisponde alla descrizione. Dai controlli effettuati sul posto gli agenti rivengono il portafoglio dell’anziano nascosto nel giubbotto del ladro. L’uomo, N.P, trentaduenne di nazionalità straniera senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Per lui è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato dalla minorata difesa, vista l’avanzata età della vittima.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine, sia il portafogli che il suo contenuto sono stati restituiti all’anziano derubato. “Non poteva crederci – fanno sapere dal comando della polizia locale – quando gli abbiamo restituito il tutto non smetteva di ringraziarci”.