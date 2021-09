Nelle farmacie di Rozzano arrivano i tamponi rapidi a prezzi calmierati

I prezzi? 8 euro per la fascia di età che va dai 12 ai 18 anni, di 10 euro per i cittadini residenti con più di 18 anni e di 15 euro per i cittadini con più di 18 anni non residenti

Nelle farmacie comunali di Rozzano arrivano i tamponi rapidi a prezzi calmierati. A partire dal 22 settembre i negozi di via Arno a Quinto Stampi, di viale Liguria, di via Garofani e di piazza Berlinguer a Ponte Sesto si sono resi disponibili ad eseguire, su prenotazione e a prezzi calmierati, i tamponi antigenici. Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test verranno eseguiti autonomamente da ogni punto vendita.

In particolare il costo del tampone sarà di 8 euro per la fascia di età che va dai 12 ai 18 anni, di 10 euro per i cittadini residenti con più di 18 anni e di 15 euro per i cittadini con più di 18 anni non residenti. I tamponi saranno invece gratuiti per chi ha meno di 12 anni. In questo caso, a differenza che per le altre categorie, le prenotazioni si effettuano sul sito di Regione Lombardia.

"Le nostre farmacie, fin dall’inizio dell’emergenza, sono state un sostegno fondamentale al fianco di noi istituzioni e di tutto il sistema sanitario - ha detto il sindaco Gianni Ferretti -. Ringrazio i farmacisti per lo spirito di servizio che garantiscono sempre nei confronti della cittadinanza".

Gli orari delle farmacie comunali di Rozzano

Le farmacie comunali sono aperte dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 durante la settimana. Il sabato sono aperte le farmacie di via Arno, viale Liguria e Piazza Berlinguer dalle 08.30 alle 12.30. La domenica è aperta invece solo la farmacia comunale di viale Liguria dalle 9.00 alle 12.30.