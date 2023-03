Sfondano un posto di blocco e si schiantano

Un uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore in viale Liguria a Rozzano (Milano). Secondo quanto è emerso, l'uomo era a bordo di una vettura - insieme ad altre persone e, pare, un bambino di pochi anni - che non ha rispettato l'alt di un posto di blocco.

I vigili stavano fermando il mezzo quando il guidatore ha improvvisamente accelerato. Nella fuga ha cercato di superare un'altra macchina, ma si è scontrato con l'auto che procedeva nel senso opposto. Nessuno è rimasto ferito o contuso.

Gli occupanti dell'auto si sono dileguati, tranne un uomo che è stato fermato dai passanti in attesa dell'arrivo della Locale, dopo una breve colluttazione. Questa persona è stato deferito all'autorità giudiziaria.