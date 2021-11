Paullese: ancora due semafori con telecamera per le multe

Dalla prossima settimana un altro occhio elettronico sarà in funzione sulla Paullese. Nel territorio di San Donato (Milano), infatti, sarà attivo un T-Red. Si tratta di un sofisticato apparecchio elettronico che viene installato negli incroci regolati da semaforo per rilevare e documentare, con prova video-fotografica, il passaggio con il rosso da parte dei veicoli.

L'apparecchio è posizionato nei pressi dell'incrocio con via Gela. E non è tutto: a breve ne verrà installato un secondo all'altezza di via Moro. L'iniziativa è stata intrapresa dalla Città Metropolitana per sanzionare i numerosi automobilisti che sfrecciano ad alta velocità senza preoccuparsi dello stop. Si rischiano sanzioni fino a 222 euro.

Le regole del semaforo

Ricordiamo che, secondo il codice della strada, quando è accesa la luce verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale e orizzontale, ma non possono impegnare l'incrocio se non sono sicuri di poter liberare l'area prima che si accenda il rosso. Pedoni e ciclisti hanno la precedenza se a essi è stata data via libera nello stesso momento. I conducenti che devono svoltare, poi, devono dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono da destra ed a quelli inseriti nella corrente di traffico in cui stanno per immettersi. Quando è accesa la luce gialla, i veicoli non possono superare i punti fissati per l'arresto, a meno che, nel momento in cui si accende la luce gialla, non possano fermarsi in condizioni di sicurezza. In questo caso devono sgomberare con prudenza l'area d'intersezione. Quando è accesa la luce rossa, i veicoli non devono oltrepassare la linea di arresto; se questa è assente non devono impegnare l'area d'intersezione e neppure quella di attraversamento pedonale.