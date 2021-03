Ragazzino aggredito, pestato e rapinato in strada: nei guai due minorenni

Due minorenni di San Donato sono stati arrestati con le accuse di rapina aggravata, lesioni e minacce nella mattinata di lunedì 29 marzo. I giovani, secondo i carabinieri, farebbero parte di una baby gang e avrebbero rapinato e picchiato un ragazzino di 17 anni. Il fatto è stato reso noto dal comando provinciale di Milano con un comunicato.

L’indagine, condotta dalla stazione carabinieri di San Donato Milanese e coordinata dalla procura per i minorenni di Milano, è iniziata il 13 febbraio scorso, dopo la denuncia di un 17enne che aveva dichiarato di essere stato vittima di una rapina. Tutto era successo qualche giorno prima (il 9 febbraio) in via Vittorio a San Donato Milanese. Il 17enne, secondo quanto accertato dai detective, era stato avvicinato da due persone mentre stava viaggiando a bordo del suo monopattino elettrico: i malviventi lo avevano bloccato e cercato di rubargli il portafoglio ma davanti alla sua resistenza lo avevano preso a bastonate e rubato il monopattino.

Non solo, nei giorni seguenti i malviventi lo avevano incontrato in strada e, per assicurarsi che non denunciasse, lo avevano picchiato insieme ad altri giovani. Pestaggi e violenze, ma anche insulti: i malviventi lo avrebbero minacciato anche su Instagram dicendogli che lo avrebbero nuovamente pestato nel caso in cui avesse sporto denuncia.

I carabinieri sono arrivati ai presunti responsabili durante le indagini, fondamentali sono state le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona. I due giovani sono stati accompagnati in comunità, i detective — attraverso una nota — hanno fatto sapere che sono in corso indagini per identificare i giovani che hanno preso parte al secondo pestaggio.