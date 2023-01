Giovane muore sotto a un treno alle porte di Milano

Mentre un 17enne era colpito da un convoglio a Cadorna, un altro ragazzo è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Milano-Lodi.

Il dramma è avvenuto intorno alle 23 di sabato fra le stazioni di San Donato e Borgo Lombardo all'altezza di via Ferruccio Parri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con un'ambulanza e la polizia ferroviaria. Ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

Secondo quanto trapelato, la vittima non aveva con sè documenti. Il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso sul posto. Una zona quella di via Parri attraversata dalla ferrovia che divide due aree residenziali dalla campagna. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.