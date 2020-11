Abbandona più volte rifiuti per strada: "Preso zozzone seriale"

Era stato già denunciato due volte per aver abbandonato diversi rifiuti in mezzo alla strada. Ma imperterrito ha continuato nel suo comportamento illecito. Ancora una volta però è stato scoperto e denunciato. L'accaduto a San Giuliano (Milano).

La vicenda

"Identificato uno zozzone seriale - scrive sulla sua pagina social il sindaco Marco Segala -. Si tratta di un cittadino melegnanese di 55 anni già sanzionato due volte dalla nostra Polizia Locale. Ora, è scattata una terza denuncia da parte degli agenti".

In base a quanto ricostruito, l'uomo la scorsa primavera, a maggio, aveva abbandonato mobili e materiali plastici in via Quasimodo, a San Giuliano. Ma le telecamere hanno registrato tutto e dopo lunghe indagini lui, che lavora per una cooperativa, è stato identificato. Così sono scattate multa e denuncia.

"Siamo contenti del lavoro svolto dalla polizia locale che, ancora una volta, ha identificato con un lavoro puntuale e silenzioso un personaggio che ha l'abitudine di sversare rifiuti nella nostra città - hanno commentato Segala e l'assessore comunale alla sicurezza Daniele Castelgrande -. Auspichiamo che la magistratura ponga in essere tutte le azioni necessarie per tentare di ridurre questo fenomeno, sempre più dilagante in moltissime zone dell'area metropolitana. Noi non ci fermeremo ed useremo tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione."