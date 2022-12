Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di lunedì 2 gennaio alle 5 di martedì 3 gennaio 2023, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano o di San Donato Milanese.