Sciopero alla Bindi di San Giuliano Milanese

Lavoratori a braccia incrociate di fronte allo stabilimento della Bindi di San Giuliano Milanese, hinterland sud della città. Lo sciopero, iniziato all'alba di mercoledì 10 novembre, prosegue anche nel pomeriggio.

Alla base della mobilitazione, indetta da Sì Cobas, alcune presunte irregolarità: nella tipologia di contratti con i quali sono stati assunti gli operai, nell'applicazione di turni massacranti, in attività definite 'antisindacali' e nell'estensione dell'orario di lavoro da cinque a sei giorni su sette.

Nel mirino del sindacato, in particolare, ci sono due società che gestiscono il personale la Logitec spa e il Consorzio Unecom. "Quattro dei lavoratori - denuncia inoltre la sigla sindacale - nonostante la Bindi abbia un'amplissima mensa aziendale, vengono fatti pranzare in spogliatoio, forse perché iscritti al Sì Cobas, non lo sappiamo. In ogni caso si tratta di un comportamento discriminatorio e ingiusto".