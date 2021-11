Incidente a Segrate (Milano), una donna investita da un'auto

Una donna soccorsa in codice giallo dopo essere stata investita da un'auto. Incidente in via degli Alpini a Segrate, hinterland est di Milano, nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, verso le 16.20.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e due pattuglie della polizia locale della cittadina. La ferita, una signora di 69 anni, al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente.

A causa di alcuni traumi e abrasioni riportati nell'incidente (a naso, clavicola e ginocchio), la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Vimercate (Mb).

I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidati agli agenti di Segrate. L'impatto dovrebbe essere avvenuto a bassa velocità, non è ancora chiaro per quali cause.