Nasce la nuova Casa di comunità (ex guardia medica) di Rovagnasco (Segrate)

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana (Asst) comunica che a breve prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio di via Amendola a Rovagnasco, destinato a diventare Casa di Comunità, una nuova struttura socio-sanitaria così come previsto dalla riforma regionale sulla sanità. "Una novità che porterà a un miglioramento e a un potenziamento dei servizi, attivando nella nostra città un importante presidio sanitario di vicinato", si legge in una nota.

Durante questo periodo di chiusura del Poliambulatorio, gli utenti segratesi vengono indirizzati nei poliambulatori e nei centri sanitari della zona, sempre di competenza della Asst. A Rovagnasco attualmente resta attivo solo il servizio di neuropsichiatria infantile. Sul portale internet della ASST, nella sezione "a portata di click" disponibile sulla home page, si possono trovare tutte le informazioni e i numeri di telefono a cui rivolgersi per la scelta e revoca del medico, per la prenotazione di prestazioni sanitarie, per le esenzioni, per l'assistenza protesica e per le vaccinazioni.

Centro vaccinale a Vimodrone

Il centro vaccinale, in particolare, si è trasferito a Vimodrone in via Cesare Battisti 23. Ricordiamo il numero verde gratuito del contact center di Regione Lombardia per la prenotazione di prestazioni sanitarie: 800.638.638 da rete fissa, oppure lo 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario, attivi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi. Si può anche contattare il Centro Unico di Prenotazione (Cup) della Asst chiamando il numero 334.1100587 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 15.30, esclusi i festivi o inviando una mail all'indirizzo: cup.cernusco@asst-melegnano- martesana.it

Per la continuità assistenziale (ex guardia medica) è possibile rivolgersi alla Casa di Comunità di Pioltello in via San Francesco 16 a Pioltello, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e il sabato, la domenica, i giorni prefestivi e festivi h24. Numero Unico: 116117.