A Segrate (Milano) inaugurata nuova linea Atm

È stata inaugurata nella mattinata di lunedì 24 maggio, la linea Atm 927 che collega Rovagnasco, Segrate centro e il Villaggio Ambrosiano con la stazione della metropolitana di Vimodrone. Presenti al taglio del nastro il sindaco Paolo Micheli, l'assessore ai Trasporti Antonella Caretti e il primo cittadino di Vimodrone Dario Veneroni.

"Attualmente il collegamento pagato dal comune di Vimodrone sarà molto utile ai nostri vicini di casa per raggiungere il Poliambulatorio di Rovagnasco - ha chiarito il primo cittadino di Segrate -. Per noi è un test importante in attesa dell'avvio delle nuove linee 926 e 927 che collegheranno in modo capillare da sud a nord la nostra città, unendo la stazione ferroviaria di Segrate alla metropolitana M2 di Vimodrone".

"Seppur con orari ridotti, i residenti di Rovagnasco, di Segrate centro e del Villaggio Ambrosiano potranno utilizzare questo servizio di collegamento diretto alternativo con la MM2 - ha chiosato l'assessore ai Trasporti Antonella Caretti -. Questa linea è molto importante perché anticipa e delinea uno dei fondamenti dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale: unire servizi su gomma e su ferro".

Il costo del biglietto varia in relazione al percorso che si intende fare: per la tratta interna Segrate-Vimodrone la tariffa è di 1,60 euro, mentre per proseguire verso Milano il costo è di 2 euro. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.30-17, con 32 corse giornaliere, 16 andata e ritorno. Nel percorso interno a Segrate sono previste sei fermate.