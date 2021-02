'Rapace baby' trovato per terra all'Idroscalo di Milano: salvato

Un piccolo allocco, rapace della famiglia degli Strigidi, è stato trovato per terra all'interno del Parco Idroscalo nella mattinata di martedì 16 febbraio. Dopo averlo rinvenuto il Nucleo ittico venatorio della Città Metropolitana di Milano l'ha tratto in salvo portandolo al sicuro.

Il giovane uccello forse causa del vento è caduto al suolo non riuscendo più a tornare al nido. Ad accorgersi della sua presenza, durante la consueta attività lavorativa, il personale della Città Metropolitana che ha subito allertato il Nucleo ittico venatorio.

Arrivati sul posto gli agenti hanno constatato che il rapace sembrava essere in condizioni discrete. Dopo averlo portato in sicurezza utilizzando una scatola di cartone, l'hanno trasferito al Centro di recupero animali Selvatici di Vanzago, dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti e alle cure del caso.

Nei giorni scorsi non sono mancati i casi di ritrovamento e salvataggio di animali a Milano e hinterland. Giovedì scorso un cigno è stato salvato dopo essere finito su un terrazzo in pieno centro città. All'inizio di febbraio, poi, Enpa ha portato al sicuro un pitone che era stato incrociato sul marciapiede da una donna in zona Barona, dove probabilmente era stato abbandonato. Alla fine di gennaio invece ad essere recuperato e tratto in salvo a Vanzaghello (Mi) era stato un tasso, che si aggirava all'interno di una fabbrica dove rischiava di essere travolto dai mezzi pesanti che circolavano all'interno.