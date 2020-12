Segrate (Milano), scarica rifiuti per strada: "Zozzone beccato da fototrappola"

Si è fermato sul ciglio della strada per abbandonare una grossa quantità di rifiuti. Ma purtroppo per lui le fototrappole hanno registrato tutto avvertendo la polizia locale che è subito intervenuta sul posto multandolo e poi obbligandolo a mettere di nuovi in auto tutte le sue masserizie che avrebbe voluto lasciare in giro. L'accaduto a Segrate, hinterland est di Milano, nei giorni scorsi.

"Zozzoni e amici degli zozzoni - ha commentato l'episodio il sindaco della cittadina, Paolo Micheli su Facebook -, fate girare la voce: Segrate ha avviato la battaglia contro gli scaricatori seriali. Troppi soldi dei cittadini finiscono ogni anno nella raccolta delle discariche abusive e nella riparazione di atti vandalici".



"Grazie alle nuove tecnologie e alla prontezza e professionalità dei nostri agenti - ha proseguito il primo cittadino -. Ma noi puntiamo anche e soprattutto su costanti iniziative indirizzate alle nuove generazioni di sensibilizzazione al bene comune e al rispetto dell’ambiente; sono certo che così riusciremo a vincere la nostra battaglia di civiltà".