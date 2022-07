Gli irrigatori che innaffiano l'asfalto

Nelle grandi aiuole spartitraffico in via Vulcano a Sesto (Milano), nei pressi del centro commerciale, gli irrigatori innaffiano l'asfalto

Nelle grandi aiuole spartitraffico in via Vulcano a Sesto (Milano), nei pressi del centro commerciale, gli irrigatori innaffiano l'asfalto. Molti hanno notato la cosa, con gli ugelli erroneamente regolati che sprecano litri e litri d'acqua sull'asfalto della rotatoria. In tempi di estrema siccità, non una scena particolarmente edificante, sperando che i gestori dell'area verde intervengano al più presto.

Video F.G.