Un nuovo campo da calcio a sette al centro Falck

I lavori in corso in questi giorni

Un nuovo campo di calcio a sette al centro sportivo Falck di Sesto San Giovanni, in via General Cantore. Lo rende noto l'amministrazione comunale, spiegando che sono in corso i lavori per la realizzazione del campo in questi giorni.

"Un altro passo in avanti verso la riqualificazione completa di questo centro sportivo", spiega Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto, "che ha visto numerosi interventi sia per quanto riguarda i campi da calcetto che quelli da tennis. A brevissimo partiremo anche coi lavori per la riqualificazione e la riapertura del bocciodromo dopo tanti anni di incuria e abbandono".

"È evidente - conclude il sindaco - la svolta che abbiamo impresso: dove prima c'erano strutture degradate e insicure ora abbiamo impianti sportivi cittadini efficienti, moderni e poli-funzionali". Gli interventi al Falck hanno riguardato la sistemazione dei due campi da tennis in terra rossa, la posa del nuovo sintetico sul campo da tennis al coperto, la realizzazione di due campi polivalenti da calcetto e tennis, la riqualificazione delle due palazzine degli spogliatoi e della palazzina segreteria e, infine, il rifacimento dell’impianto di illuminazione con nuovi fari led.