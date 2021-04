Sesto San Giovanni avrà il lido estivo: avanzano i lavori

La palazzina degli spogliatoi, attività commerciali e solarium, oltre a quattro ambienti separati in tre vasche

Proseguono i lavori per realizzare il nuovo lido estivo da 10 mila metri quadrati a Sesto San Giovanni presso l'ex piscina scoperta Carmen Longo. La palazzina che ospiterà spogliatoi, attività commerciali (bar/ristorante), palestra e solarium sta prendendo sempre più forma. «Sarà punto di riferimento per tutto il Nord Milano», commenta il sindaco Roberto Di Stefano: «La fase successiva ci vedrà impegnati nella realizzazione delle vasche delle tre nuove piscine e dello spray park con scivoli e giochi per bambini».

Verranno creati quattro ambienti su tre differenti isole d’acqua collegate tra loro da ampie zone verdi: una piscina principale con un’ampia gradinata di accesso; sei grandi scivoli "sliding hill"; una piscina per i bimbi più piccoli (0-5 anni) accompagnati dai genitori; uno spray park con scivoli, attrazioni e giochi d’acqua (per i bimbi da 6 a 12 anni), con una panca dedicata ai genitori che vogliono osservare i bambini mentre giocano in acqua.

Il progetto prevede inoltre spazi fitness multifunzionali che tengono separate le attività aerobiche da quelle anaerobiche, con una sala corsi al piano interrato della palazzina.