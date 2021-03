Costretti a ripulire la 'discarica abusiva' che avevano creato nel Milanese

L'area in via Muggiasca a Sesto San Giovanni. Ad intervenire la polizia locale

Avevano accumulato macerie edili e rifiuti di ogni genere potenzialmente inquinanti. Ma sono stati costretti a ripulire tutto. L'accaduto in via Muggiasca a Sesto San Giovanni, dove constatando le condizioni di grave degrado, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno anche denunciato il proprietario dell'area.

La zona, di circa un chilometro quadrato, era stata adibita a 'discarica abusiva' e riempita di rifiuti di vario genere e grandi quantità di materiale edile da recupero in stato di abbandono. Dopo l'arrivo della locale, l'area è stata subito posta sotto sequestro, informando l'autorità giudiziaria. Successivamente Arpa ha redatto un verbale imponendo che venisse separato il materiale da riciclo dai rifiuti e che questi fossero conferiti e smaltiti correttamente.

Il compito di ripulire tutto è stato quindi affidato al proprietario e altre due persone che insieme a lui avevano utilizzato l'area per abbandonare rifiuti. Le operazioni di pulizia e raccolta, sorvegliate dal nucleo ambientale sono durate settimane: tutto è stato raccolto e poi smaltito da una ditta specializzata fatta intervenire dal proprietario a sue spese. L'area è stata completamente ripristinata e la Procura, in attesa di pronunciarsi, ha ordinato un carotaggio per verificare se l’inquinamento abbia raggiunto il terreno sottostante.