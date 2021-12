La madre muore in casa: la figlia la veglia e poi si uccide

Maria Domenica Grizzuti e Cristina Straziola sono state trovate senza vita. L'appartamento in cui madre e figlia hanno trovato la morte, in via Tonale a Sesto San Giovanni, non era solo la loro casa, ma il luogo in cui le due donne si erano quasi auto isolate, ed in cui vivevano da sempre, soltanto loro due: il padre se n'era andato prima che la figlia nascesse. Poche parole con i vicini di casa, poche uscite, una vita insieme. Trovate perché alcuni conoscenti, chiamandole al telefono per gli auguri di Natale, non avevano ricevuto risposta. E avevano avvertito i soccorsi.

Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa, con l'autoscala, hanno trovato Maria Domenica, 71 anni, supina sul pavimento, senza vita, con alcune coperte sopra. E poi la figlia Cristina, 48 anni, impiccata alla maniglia di una porta. E i tre cani con cui le donne vivevano, anche loro morti. Una scena assolutamente straziante. La procura di Monza, come da prassi, ha disposto l'autopsia su entrambe, ma i dubbi paiono pochi.

I carabinieri di Sesto, intervenuti con i pompieri, hanno proceduto ad una ricognizione in casa, trovando un diario scritto dalla figlia, una specie di resoconto degli ultimi giorni di vita, con le volontà testamentarie. Vi si legge tra l'altro che la madre, non in buona salute, sarebbe morta intorno a metà dicembre a causa di una caduta. E la figlia si sarebbe sentita persa, senza il suo unico punto di riferimento. Sembra che non avesse un fidanzato né un lavoro. Ma le stesse persone che vivono nel palazzo e nel quartiere, e che pure le vedevano di tanto in tanto, non sapevano molto di quelle due donne così riservate.