Sesto San Giovanni: riparata la fontana di piazza Montanelli, è tornata l'acqua

Torna a zampillare l'acqua nella fontana di piazza Montanelli a Sesto San Giovanni (Milano). È stato eseguito un intervento di riparazione, ripristino e messa a punto del sistema di pompaggio e di ricircolo dell'acqua, l'impermeabilizzazione delle vasche superiore ed inferiore della fontana, la pulizia dell'intero manufatto con idropulitrice, la regolazione dei getti dell'acqua. Successivamente verrà installato un sistema di illuminazione a completamento della riqualificazione.

Lo rende noto il Comune di Sesto. «Dopo anni di abbandono, restituiamo alla città un altro luogo riqualificato», commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore all'ambiente Alessandra Magro.

«Interventi, quelli di piazza Montanelli, che seguono gli altri messi a punto dall'estate in avanti, a partire dalla completa riqualificazione della fontana del Rondò. Inoltre, sono state ripulite le vasche e sistemate le pompe delle altre fontane nel giardino Villa Zorn, nel giardino Falcone e Borsellino, in largo Lamarmora, in piazza IV Novembre (dove sono stati sostituiti anche i led rotti)», si legge in una nota del Comune.

