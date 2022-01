Il gattile di Sesto verrà ampliato

Il gattile di Sesto San Giovanni potrà ospitare più felini. Il comune, infatti, ha vinto un bando regionale che consentirà al municipio di allargare l'oasi felina di via Madonna del bosco.

Nel dettaglio i fondi verranno utilizzati per costruire un nuovo box riscaldato per aumentare i posti coperti dedicati ai gatti randagi, abbandonati o maltrattati. Inoltre grazie al finanziamento potranno essere implementate anche le recinzioni e l'illuminazione, oltre a dotare la struttura di un impianto di videosorveglianza con telecamere di sicurezza.

"Il nuovo anno si apre con un'altra ottima notizia – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Aumentare i posti per i gatti all'oasi felina significa fare un altro passo in avanti per migliorare e rendere sempre più sicuro questo luogo che è diventato casa di tanti mici, accuditi con passione e amore da un bellissimo gruppo di gattare che ringrazio".

"Il Servizio Tutela Animali si dimostra un punto di forza della nostra amministrazione per i nostri amici pelosi – commenta l'assessore con delega alla Tutela Animali, Alessandra Magro –. L'oasi felina è un progetto unico nel suo genere che abbiamo fortemente voluto a Sesto San Giovanni per dare rifugio ai mici più sfortunati, accudendoli e curandoli in un luogo protetto: grazie a questo finanziamento potremo accogliere ancora più gatti".