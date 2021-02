Sesto (Milano), proseguono lavori per Terrazza Bottoni e la nuova piazza "belvedere"

L'aggiornamento sui lavori per riqualificare l'area

Proseguono i lavori, a Sesto San Giovanni, all'interno del cantiere per la riqualificazione ambientale della Terrazza Bottoni il "belvedere" sul parco di Cascina Gatti, chiamato così in onore di Piero Bottoni, urbanista sestese autore del Piano Regolatore del 1962. In questi giorni si sta procedendo con lo smaltimento dei rifiuti stoccati.

A seguire verrà realizzata la piazza che sostituirà il tratto di strada chiusa, in fondo a via Marx, e che farà da belvedere sull’area sottostante. Il progetto prevede anche nuove panchine, attrezzature per il fitness, un nuovo impianto di illuminazione e telecamere di videosorveglianza, nuovi percorsi ciclo-pedonali che collegheranno Sesto con Milano. Le superfici a verde attualmente presenti verranno mantenute rispettando le specificità di ogni ambito.

"Parliamo di un'importante riqualificazione, attesa da tempo dai cittadini, che interessa le nostre periferie. I lavori procedono e siamo felici che presto i sestesi avranno un nuovo luogo di aggregazione laddove c'era un tratto di strada degradato”", commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore all'ambiente Alessandra Magro. Con il progetto della Terrazza Bottoni, all’interno del programma di intervento Rigenerazione urbana del Nord Milano, va ricordato anche il progetto dello skate park che diventerà un punto di incontro e svago per tanti giovani di tutto il Nord Milano.