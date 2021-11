Il Villaggio Falck è tornato in vita: le immagini

Sono stati praticamente completati i lavori di riqualificazione che hanno interessato il Villaggio Falck, a Sesto San Giovanni (Milano). “Un’altra promessa che manteniamo coi cittadini per migliorare un quartiere periferico della città”, commentano soddisfatti il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore all'urbanistica Antonio Lamiranda.

Gli interventi hanno riguardato le vie De Candia, Migliorini, Lorenzi, Canducci, la piazzetta Villaggio Falck e la piazza Galli: rifatti i marciapiedi e riasfalatate le strade, abbattute le barriere architettoniche, posizionate nuove panchine, creati nuovi percorsi pedonali e nuovi attraversamenti per collegarli alle abitazioni, creati percorsi tattili per ipovedenti, piantati nuovi alberi, realizzati vialetti in piazza Galli. Il quartiere potrà contare anche su un nuovo sistema di video-sorveglianza e su un’illuminazione pubblica rinnovata.

“Nelle prossime settimane inaugureremo il “nuovo” Villaggio Falck: più bello, più vivibile e più sicuro per anziani, bambini e persone con disabilità. Avanti così!”, annunciano il sindaco e l'assessore.