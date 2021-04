Gli uomini multati per 600 euro dopo aver buttato del legno in strada

Sarabbero potuti andare alla piattaforma ecologica come prevede la legge (oltre che il senso civico) invece hanno scaricato le assi di legno che dovevano gettare via a bordo strada. Questo gesto, però, immortalato dalle telecamere gli è costato ben 600 euro.

Applicando la policy di tolleranza zero per chi scarica rifiuti sul territorio, ancora una volta gli agenti del nucleo di polizia giudiaria della locale di Sesto San Giovanni, dove è avvenuto il fatto, sono intervenuti identificando e multando i rei, accusati di violazione del decreto ambientale.

Ai due uomini è arrivata una multa di ben 600 euro, come previsto dalla normativa. Non è la prima volta che a Sesto chi scarica illegalmente ingombranti e altro genere di scarti riceve maxi sanzioni, era già successo a metà marzo, quando il colpevole era anche stato costretto a ripulire tutto, e qualche giorno prima, quando altre due persone erano state multate per il medesimo motivo.