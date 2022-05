I cestini anti vandali che verranno installati a Sesto San Giovanni

Nuovi cestini per le strade di Sesto San Giovanni, il popoloso comune a nord di Milano: via quelli in plasitca. Al loro posto il nuovo modello in lamiera zincata e verniciata, con un "tetto" per i mozziconi. Il sindaco Roberto Di Stefano li ha presentati, sottolineando che si tratta di un accordo con la ditta Sangalli previsto dal nuovo appalto di igiene urbana.

I nuovi cestini sono più resistenti dei precedenti ma, soprattutto, evitano i danneggiamenti dovuti agli atti vandalici e ai mozziconi di sigaretta gettati ancora accesi all'interno. "Sono anche molto più pratici, essendo semplici da svuotare", commenta Di Stefano. I nuovi cestini, a giudicare dalle fotografie diffuse per la stampa, potrebbero essere adatti anche ad evitare l'odiosa abitudine, da parte di una minoranza di persone, di svuotare all'interno i sacchetti di immondizia, anziché effettuare la raccolta differenziata in casa come si dovrebbe.