Picchia un vigile dentro la pattuglia dopo essere stato fermato per una lite violenta

La polizia locale lo stava portando al comando per l'identificazione e lui, durante il tragitto, ha aggredito un agente. Per questo è stato arrestato: il giudice del rito direttissimo ha già convalidato l'arresto rinviando a settembre l'udienza. L'agente, invece, è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

E' successo a Sesto San Giovanni sabato sera in via Breda, nei pressi del civico 21/23, quando la polizia locale è intervenuta dopo le dieci per sedare una lite violenta tra un uomo e una donna. Lui, peruviano di 38 anni risultato irregolare in Italia e con vari precedenti, vedendo gli agenti ha spaccato una bottiglia di vetro per terra e, visibilmente sotto l'effetto dell'alcol, si è rifiutato di fornire i propri documenti. Lo stesso ha fatto il cognato, sopraggiunto sul posto e a sua volta fermato.

I due sono stati fatti salire a bordo di due diverse pattuglie per essere portati al comando. Durante il tragitto, il 38enne ha sferrato un pugno in testa all'agente seduto di fianco e, con l'altra mano, gli ha bloccato il polso, provocandogli una distorsione. L'agente alla guida ha fermato l'auto e gli agenti dell'altra pattuglia hanno aiutato i colleghi, ammanettando il violento.

Per finire, entrambi gli arrestati sono stati multati perché sprovvisti di mascherina anti covid e individuati in strada dopo l'inizio del coprifuoco. "Ringraziamo la polizia locale per l’ottimo intervento e facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione all’agente ferito. Ci auguriamo inoltre che l’arrestato, in quanto irregolare sul nostro territorio, venga espulso dal Paese al più presto", commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore alla sicurezza Claudio D'Amico.