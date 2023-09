Rissa in pieno giorno, uomo scappa coperto di sangue. Video

Un acceso alterco tra due stranieri di origine nordafricana è sfociato in rissa, nelle scorse ore, a Sesto San Giovanni, in via Marconi. Uno dei due è stato ferito da un oggetto contundente e ha perso copiosamente sangue. I litiganti si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Non è chiaro da cosa sia nato il diverbio.

"La situazione è sempre più fuori controllo. Il 112 non aveva un operatore libero in quel momento e i coinvolti si sono allontanati ancora prima che chiunque potesse parlare con i soccorsi. La forza pubblica è arrivata quando ormai i due si erano allontanati. Il tutto è avvenuto in pieno giorno e in un orario di punta con tante persone nei pressi, col rischio anche solo eventuale che chiunque potesse rimanere coinvolto nella zuffa", sottolinea in una nota Ruggiero Lamonaca, comitato cittadini Quartiere Rondò Torretta.

"Non si contano le segnalazioni e le richieste di maggiore controllo da parte di abitanti e lavoratori della zona. In quegli istanti la vicina Piazza Trento e Trieste era sguarnita di qualsiasi controllo. Appare evidente che il problema non siano solamente le panchine ma che occorra urgentemente un maggior controllo e presidio del quartiere. Noi chiediamo all'amministrazione e alla politica sestese tutta di essere ascoltati e di poter presentare le istanze del quartiere e le nostre proposte. Più di un mese fa abbiamo chiesto di essere ricevuti dall'assessore alla Polizia Locale. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Nel frattempo la situazione continua a degenerare", conclude.