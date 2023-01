Folle inseguimento con l'auto rubata, si schianta e si rompe clavicola

Folle inseguimento dopo aver rubato un'auto. Sabato pomerigigo, a Sesto San Giovanni (Milano), i carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Bresso hanno denunciato, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, un 21enne tunisino, senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e violazione delle norme sull'immigrazione.

Secondo quanto riportato dai militari, gli uomini dell'Arma sono intervenuti a Cormano, dove un 46enne italiano aveva segnalato la presenza della propria autovettura rubata nella notte precedente a Caronno Pertusella (Varese) e rintracciata tramite sistema gps.

I militari individuata l'auto hanno intimato l'alt al conducente, il quale, alla vista dei carabinieri, si dava immediatamente alla fuga in direzione viale Comasina. Ne è scaturito un inseguimento fino alla rotonda di via Gian Rinaldo Carli a Milano, dove il fuggitivo ha perso il controllo della vettura scontrandosi contro il marciapiede e provocando lo scoppio di un pneumatico. Il 21enne tunisino, sceso dal veicolo, ha tentato di continuare la fuga a piedi, inciampando poco dopo in una catena posta per delimitare la zona pedonale, venendo così raggiunto e bloccato definitivamente dai carabinieri.

Il fermato, a seguito delle lesioni riportate per la caduta e l'incidente, veniva soccorso da personale sanitario del 118, in codice verde, presso l'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove gli veniva riscontrata la frattura della clavicola.