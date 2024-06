Oltre 250 collaboratori di Leroy Merlin dipingono i locali interni di Baroni85 a Gratosoglio

Sono arrivati in più di 250 tra collaboratori di Leroy Merlin, residenti del quartiere Gratosoglio e volontari di alcune onlus locali ad animare l’edizione 2024 di Bricolage del Cuore, che quest’anno si è svolta presso Baroni85 nell’omonima via di Milano. L’iniziativa si è conclusa sabato 15 giugno con un grande evento di pittura partecipata e decorazione. Grazie a questa coinvolgente esperienza di community sono state dipinte dai volontari le pareti dei locali interni dell'innovativo spazio per i giovani, realizzato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e del Municipio 5. Nella stessa giornata i volontari hanno anche decorato il giardino intorno alla struttura.

Tra i tanti partecipanti al cantiere solidale due ospiti d’eccezione: l’artista illustratrice Momusso e la consulente immobiliare Ida Di Filippo. Bricolage del Cuore è solo una delle tante attività con cui Leroy Merlin Italia si impegna ad ingaggiare la comunità locale per garantire a ciascuno il diritto a una casa ideale, generando un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. L’ingaggio della comunità rappresenta una delle cinque sfide della strategia 2024-2026 attraverso la quale l’azienda si pone l’obiettivo di creare valore condiviso insieme alle comunità locali, portando benefici nei territori in cui opera. Ogni anno nel mese di giugno la community di Leroy Merlin offre tempo, cuore e competenza alle realtà del terzo settore del territorio per la realizzazione di lavori strutturali riguardanti una o più stanze o gli ambienti esterni, perché vivere in un contesto sano, sicuro, sostenibile e confortevole è una condizione essenziale per il benessere di tutti.

Sono coinvolti i negozi di Leroy Merlin ognuno per il proprio territorio di competenza. Per la speciale edizione milanese di Bricolage del Cuore, realizzata anche grazie al supporto dell’azienda Boero che ha donato le vernici, Leroy Merlin ha coinvolto in un unico gesto solidale tutti i negozi dell’area milanese (Rozzano, Corsico, Assago, Pantigliate, Busnago, Lissone, Baranzate, Carugate, Caponago, Nova Milanese) e la sede centrale di Leroy Merlin Italia per dare il proprio contributo alla realizzazione di questo importante progetto di welfare locale. All’iniziativa di “pittura partecipata” e decorazione degli spazi esterni hanno partecipato anche il CEO Giannalberto Cancemi e alcuni top manager di Leroy Merlin Italia. Baroni85 muove i primi passi nel 2023, quando l’Amministrazione comunale di Milano decise di trasformare l’esistente scuola dell’infanzia in un polo sociale per i giovani da 1600 metri quadrati, circondato da una grande area verde. A febbraio 2024 lo studio di architettura “Il Prisma” ha definito il percorso di riprogettazione partecipata degli spazi. Al progetto di restyling contribuiscono diverse aziende in qualità di supporto a titolo gratuito, più di 20 realtà non profit di Gratosoglio, cittadini volontari e, ovviamente, i ragazzi e le ragazze che beneficiano delle iniziative dello spazio.

Bricolage del Cuore è organizzato in tutta Italia. All’edizione di quest’anno hanno aderito 49 negozi, coinvolgendo clienti, comunità, istituzioni e fornitori nella realizzazione di 33 cantieri solidali, talvolta con l’unione delle forze di più negozi per un’unica iniziativa. Le persone, accomunate dalla forte volontà di contrastare la povertà abitativa e di valorizzare i beni comuni e l’habitat, si uniscono in un grande gesto volontaristico e diffuso con l’obiettivo di donare un progetto di ristrutturazione a chi ne ha più bisogno e allo stesso tempo sensibilizzare e influenzare positivamente anche il comportamento degli altri, innescando così un circolo virtuoso. "Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato per contribuire alla realizzazione di Baroni85, un’iniziativa dal grande impatto sociale per il territorio e anche un importante segnale di bellezza per il quartiere” - ha dichiarato Ruggero Mazzone, Store Leader di Leroy Merlin Caponago. ”Vedere tante persone insieme per dar vita a quello che noi definiamo cantiere solidale ci fa capire quanto il senso di comunità e i valori condivisi siano in grado di portare incredibili benefici con piccoli gesti, come quello di dedicare poche ore di un sabato mattina per fare del bene”. "L'iniziativa Bricolage di Cuore rispecchia perfettamente i valori e la finalità che hanno spinto l'Amministrazione comunale a dare vita a uno spazio di collaborazione, di aggregazione, di socialità dedicato ai giovani di Milano come Baroni85 - ha commentato Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Ringrazio Leroy Merlin per aver saputo coinvolgere tanti volontari e residenti: facendo loro scoprire o riscoprire l'importanza e la soddisfazione di impegnarsi in attività manuali e concrete a favore della comunità, ha contribuito a portare colore in Baroni85 e nella vita del quartiere e dei cittadini che lo abitano e frequentano".