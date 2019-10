A Milano c'è uno dei 50 bar migliori di tutto il mondo, ma nessuno (o quasi) sa dove sia

È nascosto, praticamente misterioso, ma evidentemente buono. A Milano c'è uno dei migliori 50 bar del mondo: è il "1930 cocktail bar", locale ispirato ai tempi del proibizionismo e formalmente un "secret bar".

Il locale, infatti, non ha insegne né un indirizzo pubblico, con il luogo segreto che si tramanda di cliente in cliente - tutti selezionatissimi - e delle vere e proprie leggende che ormai da anni girano sotto la Madonnina. Sembra che il 1930 sia in zona piazza V Giornate, ma soltanto in pochi hanno potuto verificare con i propri occhi.

A premiare il bar è stata la guida "The World's 50 best bars", dove si era già piazzato - al posto numero 86 - il "Nottingham Forest Milano". Il "1930" ha invece portato a casa la posizione 44: "Entrare nel 1930 è come tornare indietro nel tempo. Mobili vintage, sale a lume di candela e la migliore musica jazz. Il 1930 ricrea l'incantesimo originale di MaG - l'altro locale dei due titolari -, ma in un ambiente più rilassante e senza stress", scrive la guida.

E ancora: "Le bevande si ispirano ai vari Paesi del mondo. Il menù del 1930 cambia continente ogni sei mesi, con il tema nell'autunno 2019 che è l'Asia", con "musica, arredamento e bevande ispirate all'Oriente".