Abbattuta la torre dell'acqua del quartiere Adriano: il "fungo" è stato fatto brillare

Il suono della sirena, il boato dell'esplosione e il "muro" di polvere. È finita così la storia della torre dell'acqua, simbolo del quartiere Adriano di Milano dagli anni '80.

Alle 11 di lunedì 6 luglio il "fungo" è stato fatto brillare e il gigante si è inclinato sul fianco, schiantandosi poi al suolo. La torre piezometrica serviva a garantire la pressione alla rete idrica della zona - soprattutto alle aziende dell'ex Marelli -, ma da anni era ormai in disuso. Stando a quanto appreso, la torre dell'acqua di via Gassman è stata abbattuta perché lì sorgerà una piscina comunale, i cui lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito da palazzo Marino, infatti, la struttura non era più recuperabile e nel "Piano integrato di intervento" per il quartiere Adriano, approvato nel 2017, era previsto l'obbligo per l'azienda "Adriano 81 spa" di "liberare" l'area. Sulle ceneri della torre prenderanno posto un'area verde e una piscina - con ingresso proprio in via Gassman - che sarà costruita dal privato ma sarà a gestione pubblica, mentre tutto intorno nasceranno uffici, negozi e condomini, alcuni dei quali di edilizia convenzionata.

"Al Quartiere Adriano è continuo tempo di cambiamenti - ha commentato l'assessore all'Urbanistica, Piefrancesco Maran -. La tranvia , la scuola, il parco, la nuova Rsa, tutti progetti in corso. E oggi l'abbattimento della torre che lascerà spazio a una piscina comunale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanta però l'amarezza tra i residenti della zona, che riconoscevano nel fungo un simbolo distintivo del proprio quartiere. In tanti, tra le pagine social di "Gorla Precotto" e "Quartiere Adriano the page", si rammaricano perché avrebbero sperato, e preferito, che la costruzione fosse recuperata, magari restaurata e conservata. Invece da oggi il "fungo" non c'è più.