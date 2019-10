Milano, l'annuncio on line dal sapore razzista: stanza in affitto "ma solo alle italiane"

I requisiti sono pochi, ma abbastanza stringenti: due mesi di cauzione tassativi, buone referenze e - citazione, con tanto di maiuscolo - "SOLO ITALIANE".

Sono questi i criteri che Laura, proprietaria di un appartamento in via Principe Eugenio a Milano, ha scelto per selezionare la ragazza a cui dare in affitto la propria abitazione. A metterlo nero su bianco, sul sito Immobiliare.it, è lei stessa.

Nell'annuncio, che alle 9 di martedì è ancora ben visibile online, si legge: "In area tranquilla e verde ben servita da mezzi pubblici tram 12 e 14, autobus 78, ferrovie Nord, fermata metro Cenisio linea Lilla. Comodo per il Politecnico in Bovisa, zona Sempione, affittasi ampia camera singola, luminosa, completamente arredata, con incorporato blocco cucina autonomo". Quindi, l'elogio del palazzo: "In stabile signorile, al 2° piano con ascensore. L’appartamento è cosi composto - scrive Laura -, camera singola e bagno in condivisione. Il prezzo dell’affitto è 500 € mensili, incluse spese condominiali, riscaldamento centralizzato, consumo luce".

Poi, ecco la parte dei requisiti: "La camera è disponibile dal trenta aprile. Preferibile studentesse, lavoratrici, referenziate, SOLO ITALIANE", con la nazionalità che per la proprietaria è evidentemente uno dei criteri di scelta.

A segnalare l'annuncio dal "sapore" razzista è stata la pagina Facebook de "I sentinelli di Milano, che da tempo combatte contro le discriminazioni. "Su Immobiliare.it scrivono e ci ricordano in che momento storico siamo - il laconico e amaro commento -. «Solo italiane»".