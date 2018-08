Metropolitana, Porta Venezia sarà la "Fermata arcobaleno": restano i colori del Pride

La stazione della metropolitana di Porta Venezia della Linea 1 continuerà a essere decorata con l’arcobaleno del Pride, allestito a giugno per la campagna di Netflix a sostegno della manifestazione. Lo ha comunicato nella giornata di domenica 12 agosto Atm, l'azienda trasporti milanesi.

L'appello era stato lanciato lo scorso 30 giugno dal sindaco di Milano Beppe Sala che aveva detto che i colori del Pride sono "i colori di Milano". Proprio Sala aveva chiesto ad Atm di mantenere sui muri della stazione i colori dell'arcobaleno. E la richiesta è stata accolta: i manifesti della campagna pubblicitaria "Rainbow is the new black" sono stati tolti, ma resteranno i pannelli colorati.



Porta Venezia è la seconda stazione metropolitana del mondo a essere dipinta con questi colori: la prima è stata la fermata Beaudry della metropolitana di Montreal, in Canada.