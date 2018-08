L'azienda festeggia 30 anni portando in vacanza a Tenerife i dipendenti

Festeggiare trent'anni di attività portando a Tenerife tutti i lavoratori. Sembra un sogno, ma è successo realmente. La protagonista di questa "favola" è la Nuova Tecnostampa di Gerenzano, nel Saronnese, azienda specializzata nella stampa in offset (cataloghi, depliant, volantini, cartelli, espositori e astucci) per diversi settori tra cui il cosmetico e il farmaceutico.

Iniziò l'attività nel 1987: oggi ha 23 dipendenti, guidati dal 47enne Andrea Meloni e dalla moglie Erika Mascheroni, di 45 anni. Consapevoli, di sicuro, che l'impegno e gli sforzi che hanno portato al successo in tutto questo tempo sono merito anche dei loro collaboratori, che dunque meritavano un premio speciale per festeggiare questo compleanno.

Così, i titolari hanno scelto di portare tutti loro (e i familiari) per sei giorni a Tenerife, in un resort esclusivo. Ma perché l'isola delle Canarie? Perché lì si è trasferita, da un po' di tempo, una ex dipendente dell'azienda. Una bella sorpresa per tutti, compresa lei, che non si aspettava di riabbracciare i vecchi colleghi e colleghe.

