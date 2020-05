Milano, diventa più sicura la ciclabile di corso Buenos Aires: ridisegnato l'incrocio

Linea gialla cancellata e percorso modificato. Succede all'incrocio tra Porta Venezia e Corso Buenos Aires a Milano dove, nella notte tra martedì e mercoledì 27 maggio, è stato "riscritto" il tracciato destinato alle biciclette.

Da mercoledì "il semaforo ha modificato i tempi e dato il tempo di verde distinto per chi viene dal centro da corso Venezia, da viale Maino, da viale Piave, e così la ciclabile si interrompe solo nell'incrocio semaforizzato e poi in corso Buenos Aires le auto al centro e la ciclabile tutta a destra senza più altre interruzioni. Prima non potevamo farlo, ora con il semaforo modificato è tutto ok", ha spiegato l'assessore alla mobilità Granelli.

Sempre nella notte sono proseguiti i lavori. Adesso la ciclabile oltrepassa Lima e il cantiere sta procedendo verso Piazzale Loreto. In totale sono stati tracciati oltre due chilometri di pista.