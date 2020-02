Fashion week Settimana moda a Milano: calendario sfilate, programma e orari, 18-24 febbraio 2020

Sfilate, presentazioni di nuovi modelli e collezioni, ma anche mostre culturali ed eventi di interesse sociale. Tutto questa è la settimana della moda a Milano, uno degli eventi più seguiti e noti della città meneghina, che inizia il 18 febbraio e termina il 24 con un fittissimo calendario: 56 sfilate, 96 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 34 eventi tra arte, moda e cultura.

Il Comune di Milano ha cofermato anche per quest'anno l’utilizzo della Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale per la presentazione delle collezioni dei giovani stilisti esordienti e per gli eventi istituzionali, prevede anche l’apertura alla moda di diversi luoghi d’arte e della cultura milanese. Questo consentirà di promuovere e valorizzare il grande patrimonio cittadino grazie ad appuntamenti aperti che, unendo moda, arte, cultura e creatività, renderanno le settimane milanesi appuntamenti unici nel panorama globale e consolideranno il ruolo di Milano quale “place-to-be” per tutti gli operatori del sistema. Anche per questa edizione della Fashion Week, Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con il Comune di Milano e Yes Milano ha realizzato un’importante campagna di comunicazione che dal 10 febbraio sarà veicolata in tutta la città attraverso affissioni e schermi. Protagonista della campagna, scattata da Stefano Guindani, la modella Lea T. Di seguito, il programma completo, giorno per giorno.

Il Fashion Hub alla Permanente

A sancire l’apertura di spazi della cultura e dell’arte cittadini alla moda, “MEMOS - A PROPOSITO DELLA MODA IN QUESTO MILLENIO,” la mostra curata da Maria Luisa Frisa e realizzata in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE Agenzia e del Comune di Milano e con la partecipazione di Tendercapital. Il progetto, in forma di mostra e catalogo, vuole essere uno strumento per interrogarsi sulla moda, sulle sue qualità e sui suoi attributi e fa riferimento alle Lezioni Americane di Italo Calvino, che l’autore avrebbe dovuto tenere nell’autunno del 1985 all’Università di Harvard. Maria Luisa Frisa riflette sulla pratica del fashion curating e concepisce la mostra coinvolgendo Judith Clark per l’exhibition making e Stefano Tonchi con un progetto visuale. La mostra verrà inaugurata giovedì 20 febbraio presso il Museo Poldi Pezzoli e sarà aperta al pubblico dal 21 febbraio al 4 maggio 2020.



La Fashion Week sarà aperta martedì 18 febbraio, con l’inaugurazione del Fashion Hub ospitato, per la prima volta, presso La Permanente. Durante la serata sarà presentata la campagna “China, we are with you” realizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana con la finalità di costruire un ponte tra l’Italia e il colosso asiatico, portando la Milano Fashion Week in Cina, attraverso live streaming e contenuti speciali, per dare un segnale di vicinanza e positività in questo momento di grande difficoltà.

Tutte le mostre e gli eventi culturali legati alla Settimana della moda

CANOVA - I VOLTI IDEALIDAL 25.10.2019 AL 15.03.2020 GAM -GALLERIA D'ARTE MODERNA -VIA PALESTRO, 16

FILIPPO DE PISIS DAL 4.10.2019 AL 1.03.2020 MUSEO DEL NOVECENTO -PIAZZA DUOMO, 8 WWW.MUSEODELNOVECENTO.ORG

GUGGENHEIM. LA COLLEZIONE THANNHAUSER, DA VAN GOGH A PICASSO DAL 17.10.2019 AL 1.03.2020 PALAZZO REALE .PIAZZA DUOMO, 12 WWW.PALAZZOREALE.IT

L'INTELLIGENZA NON HA SESSO. ADRIANA BISI FABBRI E LA RETE DELLE ARTI (1900-1928) DAL 3.12.2019 AL 8.4.2020 MUSEO DEL NOVECENTO - PIAZZA DUOMO, 8 WWW.MUSEODELNOVECENTO.ORG

MOSTRA " STILE MILANO. STORIE D'ELEGANZA" DAL 21.02.2020 AL 29.03.2020 PALAZZO MORANDO - VIA SANT'ANDREA, 6 WWW.COSTUMEMODAIMMAGINE.MI.IT

QUESTIONE DI PELLE MOSTRA 19/02 - 29/02 (H.13.30/18:00 ESCLUSO DOMENICA) SPAZIO LINEAPELLE - VIA BRISA, 3 WWW.LINEAPELLE-FAIR.IT

VAN CLEEF & ARPELS - IL TEMPO, LA NATURA, L'AMORE DAL 30.11.2019 AL 23.2.2020 PALAZZO REALE, PIAZZA DUOMO, 12 WWW.PALAZZOREALEMILANO.IT

Mercoledì 19 febbraio 2020

GILBERTO CALZOLARI Supported by CNMI VIA DELLA LIBERAZIONE

ANG. VIA MELCHIORRE GIOIA

10:30 MARCO RAMBALDI Supported by CNMI VIA TURATI, 34

11:30 CALCATERRA

LOCATION TBC

12:30 ULTRÀCHIC

PIAZZA DUOMO - SCALONE

ARENGARIO

14:00 ARTHUR ARBESSER VIA GAUDENZIO FANTOLI,15/1I

15:00 GUCCI VIA MECENATE, 77

16:00 ALBERTA FERRETTI VIA MECENATE 88/A

17:00 N°21 VIA ARCHIMEDE, 26

18:00 JIL SANDER VIA BRAMANTE,42

20:00 MONCLER * LOCATION TBC

Giovedì 20 febbraio 2020

09:30 MAX MARA VIA SENATO, 10

10:30 GENNY PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

11:30 VIVETTA LOCATION TBC

12:30 BROGNANO LOCATION TBC

13:30 ANTEPRIMA VIA TURATI, 34

14:30 LUISA BECCARIA VIA PALESTRO, 16

15:30 DANIELA GREGIS PIAZZA SANT'AMBROGIO, 23/A

16:00 PRADA VIA LORENZINI, 14

17:30 ACT N°1 SUPPORTED BY CAMERAMODA FASHION TRUST LOCATION TBC

18:30 FENDI VIA SOLARI, 35 OPENING MOSTRA CNMI "MEMOS"

20:30 MOSCHINO VIA SAN LUCA, 3

Venerdì 21 febbraio 2020

09:30 TOD'S VIA SAVONA, 56

10:30 EMPORIO ARMANI ** VIA BERGOGNONE, 59

11:30 ANTONIO MARRAS * VIA COLA DI RIENZO, 8

12:30 SPORTMAX VIA SENATO, 10

14:00 ETRO VIA CONSERVATORIO, 12

15:00 MARNI VIA VENTURA, 14

16:00 ICEBERG VIA ARCHIMEDE, 26

17:00 MARCO DE VINCENZO PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

18:00 VERSACE * PIAZZA LINA BO BARDI, 1

19:00 FRANKIE MORELLO MILANO VIA SAN GREGORIO, 29

20:00 CRISTIANO BURANI VIA TURATI, 34

Sabato 22 febbraio 2020

09:30 SALVATORE FERRAGAMO VIA E.BESANA, 12

10:30 GABRIELE COLANGELO PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

11:30 MSGM VIA CALABIANA, 6

12:30 AGNONA * VIA VIGEVANO, 18

13:30 ERMANNO SCERVINO VIA SENATO, 10

15:00 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI VIA SAN PAOLO, 10

16:00 CIVIDINI PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

17:00 BOTTEGA VENETA * VIA PIRANESI, 14

18:00 ANNAKIKI VIA DELL'APRICA, 12

19:00 MISSONI * LOCATION TBC

20:00 GCDS * STAZIONE CENTRALE - GALLERIA DELLE CARROZZE

21:00 PHILIPP PLEIN * VIA L. SCARAMPO - GATE 6

Domenica 23 febbraio 2020

09:30 PORTS 1961 VIA PALERMO, 10 10:30 DROME VIA TURATI, 34

11:30 BOSS * VIA G. LORENZINI 3/A

12:30 LAURA BIAGIOTTI VIA RIVOLI, 6

13:15 FILA * VIA VALTELLINA, 7

15:00 VÌEN Supported by CNMI

PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

16:00 GIORGIO ARMANI ** VIA BERGOGNONE, 59

18:00 SIMONA MARZIALI - MRZ Supported by CNMI

VIA TURATI, 34 CNMI - CAMERA BUYER ITALIA EVENT

Lunedì 24 febbraio 2020

10:30 ATSUSHI NAKASHIMA * PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO 11:30 ALEXANDRA MOURA * Supported by CNMI PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

FASHION HUB AND EMERGING DESIGNERS MARKET DAY