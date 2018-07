Il regalo dello stilista al sindaco: la camicia con la scritta "Milano!" sul retro

Un regalo particolare quello ricevuto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e da lui mostrato su Instagram con la consueta ironia: una camicia a righe con la scritta "milano! milano! milano!" sulla schiena. «Un regalo di un amico stilista. Ma come faccio a mettermela?» chiede Sala riferendosi a Massimo Giorgetti di Msgm.

Inevitabile il commento del donatore: «Semplicemente sotto una giacca!». Ma molti sono stati quelli che si sono divertiti a stare al gioco e all'ironia. Per esempio Sergiosierra67, un taxista molto attivo sui social network, risponde: «Potrei metterla io sul Taxi Sciur Sindec». E Stefanocesaro, riferendosi ai giochi invernali del 2026, scrive: «Potrebbe indossarla quando andrà alla procplazione di Milano 2026. Ultras, ma con stile».

Lellaquadri la butta in politica: «Caro Sindaco, la camicia è spiritosa e in vacanza farà la sua figura. Ma la prego, non la indossi durante le attività istituzionali: non vorrà mica somigliare a Salvini, eh?», riferendosi alle famose felpe del leader leghista. Paolalocati suggerisce di metterla «subito, con un pantalone bianco».

Tra chi ha commentato, anche l'assessore regionale di Forza Italia Melania Rizzoli: «Devi indossarla Sindaco! Sarà una bella sorpresa nei rari momenti in cui ti togli la giacca... E su di te ha un suo perché».