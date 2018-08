Al ristorante insieme ai senzatetto di Milano: l'iniziativa di Indifference

"Abbiamo riso, scherzato, mangiato e passato una serata meravigliosa distogliendo i pensieri dai problemi quotidiani". Così uno dei volontari di Indifference, il movimento spontaneo nato tre anni fa per supportare i clochard, descrive a MilanoToday l'iniziativa che il 1° agosto ha portato 40 persone a cenare al ristorante insieme a 15 senzatetto.

Indifference è nata tre anni fa con l'obiettivo di attenuare la solitudine nella vita delle persone indigenti. "Ci siamo interrogati su quale fosse la reale necessità dei senzatetto a Milano e ci siamo accorti che esistono tantissime onlus per provvedere a beni materiali e di prima necessità, come cibo coperte dormitori centri diurni docce e servizi vari: i senzatetto della città non muoiono di fame o freddo ma di solitudine", racconta il volontario. Proprio a partire da questa constatazione nel 2015 alcuni ragazzi hanno deciso di iniziare a parlare con i senzatetto e di diventare loro amici.

Da allora il gruppo di Indifference, che oggi è composto da una sessantina di persone, si ritrova ogni mercoledì per chiaccherare con i senza fissa dimora milanesi, costruendo veri e propri rapporti di amicizia e organizzando diverse attività da svolgere insieme a loro. I volontari e i clochard, così, una volta a settimana escono insieme per andare al cinema, mangiare un gelato, fare una passeggiata o, come la settimana scorsa, andare a cena fuori.

"Con queste persone facciamo tutto ciò che normalmente si fa tra amici. Loro ci aspettano ogni mercoledì e ci raccontiamo la settimana, discutiamo di qualsiasi cosa abbiano voglia, ma soprattutto ridiamo assieme. Ormai sono diversi i senzatetto che conosciamo da anni, tra cui anche i 15 che il 1° agosto hanno diviso il tavolo con noi". L'invito di Indifference, movimento che per scelta non chiede alcun tipo di donazione, è quello di prendere parte all'incontro settimanale che permette di conoscere le vite delle persone meno fortunate che abitano in città: appuntamento ogni mercoledì alle 20 in Duomo.