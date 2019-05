Concerto Radio Italia a Milano, metro Duomo chiusa dalle 14. Come arrivare

E' chiusa dalle 14 la stazione M1 e M3 di piazza del Duomo, lunedì 27 maggio, in concomitanza con il concerto di Radio Italia che tra gli artisti sul palco vedrà Sting e Ligabue. Lo ha deciso l'autorità di pubblica sicurezza, in previsione del grande afflusso (e deflusso) di persone in piazza fin dalle prime ore del pomeriggio.

Di conseguenza Atm suggerisce agli utenti di utilizzare le stazioni immediatamente più vicine a seconda della linea che interessa: Cordusio, Missori, Montenapoleone e San Babila. E, naturalmente, di utilizzare le altre stazioni per gli interscambi (Cadorna, Centrale, Loreto).

Duomo chiusa, ma metrò prolungano orario

Di contro, i treni M1 e M3 viaggeranno oltre il normale orario di servizio e fino a tarda notte; per la M1, il capolinea sarà però Molino Dorino e non Rho-Fiera. Le ultime partenze dal centro sono previste intorno all’1:10 circa. Atm segnala nei dettagli le ultime partenze previste: per la M1, all'1.10 per Sesto Fs, all'1.12 per Molino Dorino e all'1.20 per Bisceglie. Per la M3, all'1.10 per Comasina e per San Donato.

Segnaliamo ai lettori che queste sarebbero le partenze previste da Duomo, che però, come detto, è chiusa, per cui vanno "rimodulate" a seconda della stazione effettiva da cui si aspetterà il treno. Un'altra conseguenza della chiusura della stazione di Duomo è la contestuale chiusura (dalle 13) dell'Atm Point e dell'Info Point area B e C.

Atm infine ricorda che si può pagare il biglietto del metrò anche con una carta contactless: basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire (anche nelle stazioni dove l’uscita è libera). Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il viaggio.

Tram deviati

A partire dalle ore 13:30 circa i tram delle linee 2, 3, 14, 16 e 19 subiscono deviazioni e possibili rallentamenti. Considerate maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito alle fermate e, se vi è possibile, usate le metropolitane per pianificare il vostro viaggio.

Di seguito le modifiche:

Linea 2

In entrambe le direzioni devia tra c.so Colombo e Lanza M2, passando per v.le Coni Zugna, p.le Aquileia, v.le San Michele del Carso, Conciliazione M1, via Ariosto, l.go V Alpini, v. Monti, p.za Virgilio, via Boccaccio, Cadorna Fn M1-M2, Foro Buonaparte, Cairoli M1. Non passa da C.so Genova, via C. Correnti, via Torino, Duomo, Cordusio M1.

Linea 3

La linea fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio.

Non passa da c.so di Porta Ticinese, via Torino, Duomo.

Linea 14

Fa servizio tra Lorenteggio-Porta Genova FS M2 e Cim. Maggiore-Ponte Vetero/Cusani (Cairoli M1).

Non passa da C.so Genova, via C. Correnti, via Torino, Duomo, Orefici e Cordusio M1.

Linea 16

Fa servizio tra Monte Velino-via Dogana (Duomo) e San Siro Stadio M5-via Cantù (Duomo).

Linea 19

Fa servizio tra Castelli-Cairoli M1 e Lambrate FS M2-p.za Fontana

Non passa per c.so Magenta, via Meravigli, Cordusio M1, via Orefici, Duomo, via Mazzini, Missori M3, c.so di P.ta Romana, Crocetta M3, via Lamarmora, via Monte Nero.