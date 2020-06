Bollettino Coronavirus in Lombardia e a Milano: contagi e morti di mercoledì 3 giugno 2020

Il 3 giugno è arrivato. Comincia una nuova fase nella gestione dell'emergenza coronavirus a livello nazionale. Adesso sono permessi gli spostamenti tra regioni e molti viaggi internazionali (qui la guida). Gli occhi di tutti restano puntati, ancora una volta, all'andamento della curva dei contagi che per fortuna finora ha risposto bene alle misure intraprese dal governo nazionale e da quello regionale. Il calo dei casi positivi scoperti ogni giorno è in calo anche in Lombardia, epicentro del contagio in Italia.

In attesa del bollettino ufficiale di Regione Lombardia di mercoledì 3 giugno, riproponiamo gli ultimi dati pubblicati, quelli relativi al 2 giugno. Come prevedibile, dopo i pochissimi tamponi del primo del mese, martedì erano risaliti i nuovi contagi: su 8mila tamponi +187 erano risultati positivi. Il rapporto tra numero di tamponi e positivi era risalito al 2,2%.

Nel Milanese +45, in città +12 nuovi positivi. C'erano stati 12 nuovi decessi. In calo il numero dei ricoverati non gravi -64; calano anche quelli in terapia intensiva di un'unità. Il totale dei guariti e dimessi era aumentato di +781. Calano ancora gli attualmente positivi di 606 unità.