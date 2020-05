Aggiornamenti bollettino contagi e morti a Milano e Lombardia 5 maggio 2020

Ennesima giornata di lotta al Covid-19 in Lombardia e in Italia. Con qualche buona notizia. Il tasso di contagio in regione, infatti, sarebbe inferiore alla media italiana. Lo dice il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una", ha detto Sala a SkyTg24.

L'indice è fondamentare per capire come si espande l'epidemia. Se quell'R0 è pari a 1 significa che ogni contagiato può contagiare soltanto una persona, se è inferiore a 1 significa che può contagiare meno di un individuo e quindi che la malattia è destinata a spegnersi da sola. I problemi sorgono quando questo indice è superiore a 1. Proprio in relazione all'indice R0, ad aprile, era legata la scelta del comitato tecnico scientifico di suggerire al governo la non riapertura delle scuole dal 4 maggio, per non riportare l'indice di contagio sopra l'1, con il rischio di riempire nuovamente le terapie intensive. "È importante rimanere sotto l'uno - ha aggiunto il vicepresidente Sala - e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini".