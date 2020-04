Coronavirus, arrivano i rinforzi: da lunedì 640 agenti a Milano, tra di loro 64 nuovi ghisa

Più di trecento pattuglie in strada. Quasi 2mila persone impegnate contemporaneamente. E un esordio importante. Giorni di straordinari per la polizia locale di Milano, impegnata in prima linea per il rispetto delle restrizioni e dei divieti emessi per l'emergenza Coronavirus.

Da lunedì - ha fatto sapere palazzo Marino - saranno 640 gli agenti sul territorio. Altre 650 le persone che da ufficio gestiscono servizi come la centrale operativa, le operazioni di Polizia Giudiziaria, il controllo delle quarantene e il supporto alle pattuglie, e circa 700 gli agenti in smart working che garantiscono la prosecuzione di tutti i servizi al cittadino".

“Nel ringraziare gli agenti e gli ufficiali della Polizia locale di Milano per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio della cittadinanza, ribadiamo che il dispositivo dinamico che abbiamo messo in campo si adegua ogni settimana alle diverse esigenze che la città presenta - ha spiegato il comandante dei ghisa, Marco Ciacci -. La bella stagione non deve indurre le persone ad uscire di più, dunque noi controlleremo ancora di più: saranno disposti sul territorio circa 180 agenti in più, di cui 64 nuove reclute, che hanno appena concluso il periodo di formazione e che sono pronte ad affiancare colleghi più esperti”.

Da inizio emergenza ad oggi – con un servizio che è stato via via rimodulato a seconda delle nuove disposizioni contenute nei decreti e nelle ordinanze – da parte della polizia locale sono state effettuate 14.750 verifiche sugli esercizi commerciali con 105 violazioni contestate, 337 verifiche su abusivismo commerciale e 9 sequestri, oltre 1.000 verifiche di ottemperanza dell'obbligo di quarantena o isolamento su indicazione di Ats e controllate centinaia di persone su strada.

In accordo con la Prefettura di Milano - hanno chiarito dal comune - le attività della Polizia locale inerenti l'emergenza Coronavirus riguardano la verifica del rispetto delle prescrizioni con particolare attenzione a luoghi di aggregazione, attività commerciali ed esercizi pubblici aperti, rispetto delle chiusure e dei divieti, parchi e giardini, rispetto di quarantene e isolamenti.