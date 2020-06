Fase 3, riapre il Terminal 1 di Malpensa. E EasyJet torna a volare in Italia

Ormai è sempre più Fase 3, dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. EasyJet, la compagnia aerea low cost, torna a volare in Italia con un volo partito dal Terminal 1 di Malpensa diretto a Lamezia Terme. Il 15 giugno 2020 sono in programma dodici voli della compagnia britannica, dopo un lungo stop. A luglio verranno attivate nuove tratte e la compagnia stima, entro l'estate, a riattivare il 75% delle rotte abituali, collegando l'Italia con diciannove Paesi.

Sempre il 15 giugno riapre il Terminal 1 di Malpensa, che va a sostituire il Terminal 2, l'unico operativo in Lombardia durante il lockdown. Il Terminal 2, più piccolo, in base alle regole di distanziamento non avrebbe potuto ospitare più di tremila passeggeri al giorno, soglia già superata la settimana scorsa dopo che, dal 3 giugno, sono ormai liberi gli spostamenti tra le varie regioni italiane. Con la riattivazione dei voli EasyJet, le persone in aeroporto sarebbero ulteriormente aumentate.

«Da quando abbiamo sospeso le nostre operazioni in Italia, circa tre mesi fa, abbiamo lavorato alacremente per definire nuove misure di sicurezza che ci garantissero di riprendere a volare in totale sicurezza - commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia -. Il trasporto aereo è un servizio essenziale per milioni di persone che hanno bisogno di spostarsi per motivi familiari, lavorativi, di studio o di piacere. Oggi, giorno in cui l’Italia entra nella Fase 3 di questa emergenza senza precedenti, siamo più che mai orgogliosi di poter essere a fianco di chi riprende a volare dopo tanto tempo, dando agli italiani la possibilità di programmare con serenità la loro estate».

Le regole di sicurezza

I passeggeri e il personale devono indossare la mascherina. E' sospeso il servizio di ristorazione a bordo per limitare movimenti e contatti durante il volo. A bordo sono presenti dispositivi di scorta (mascherine, guanti, igienizzante per le mani). Gli aerei vengono sanificati ogni giorno. L'aria in cabina è già filtrata con filtri antiparticolato che purifica quasi il 100% dei contaminanti, tra cui virus e batteri.