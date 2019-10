Condominio in rivolta contro Casapound: "Non festeggiamo Halloween con i fascisti"

"Non festeggiamo Halloween con i fascisti!". È quanto hanno scritto su un volantino alcuni abitanti di via Ruggero De Lauria 9 a Milano, proprio dove ha sede Alcazar che altro non è che la sede milanese del movimento di estrema destra Casapound. L'ex partito (si è sciolto a giugno 2019) che sostiene di difendere l'orgoglio italiano nei giorni scorsi aveva annunciato che avrebbe celebrato la festa anglosassone di Halloween con "Intrugli d'ogni sorda e dj set all night long" (i termini inglesi sono scritti nero su giallo nel manifesto che annuncia il "Party" a ingresso libero").



Alcuni abitanti però non sono dell'idea di dover fare i conti con la festa che contravviene "ogni regola condominiale e di buon vicinato che impone di non disturbare i condomini dopo le 23".

Ma il rumore, secondo quanto si intuisce dal testo, sarebbe il minore dei problemi: gli inquilini che hanno affisso e inserito nelle caselle della posta il volantino non vogliono che si svolga la festa perché organizzata da una associazione di estrema destra. "Non vogliamo più restare in silenzio - hanno scritto i condomini - lasciando spazio a chi, oltre a disturbare la quiete del condominio da un anno e mezzo, si rifà a una cultura fascista che promuove violenza, razzismo, odio e intolleranza verso il diverso".

L'invito ai condomini è uno solo: "se anche tu non vuoi che il nostro condominio diventi sede di feste fasciste fai conoscere il tuo dissenso scrivendo una mail all'amministratrice".